ВООЗ заявила про низьку ефективність закриття шкіл в боротьбі з COVID-19

Регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге оцінив ефективність закриття шкіл у боротьбі з пандемією коронавірусу. За його словами, це малоефективна міра.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом виявляються діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації", - заявив Клюге.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти України заявили, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах. Школи в "червоній зоні" карантину після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

Як писало РБК-Україна, глава ВООЗ Тедрос Адганом Гебреесус закликав світових лідерів не політизувати пандемію COVID-19. Це допоможе зупинити поширення коронавірусу. Гебреесус зазначив, що лідери країн повинні діяти швидко в умовах пандемії.

Відзначимо також, у ВООЗ заявляли, що Європі необхідно "серйозне прискорення" у боротьбі з коронавірусом. На континент припадає майже половина заражень COVID-19 в світі.