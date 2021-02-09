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Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов

Новина українською → Ухань, Вторник 09 февраля 2021 12:25
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия на основе имеющейся эпидемиологической информации.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Ваньнянь заявил, что новый коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Ухани до первых зарегистрированных случаев вспышки.

"Ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие - с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане", - сказал глава китайской экспертной мисси.

Кроме того, Питер Бен Эмбарек, руководитель программы Всемирной организации здравоохранения, отметил, что рынок в основном специализировался на продаже замороженной еды, в основном морской рыбы, но там продавали и одомашненных диких животных и другую фермерскую продукцию.

Он отметил, что позже группа экспертов предоставит детализированный отчет об итогах расследования.

Как писало РБК-Украина ранее, эксперты из группы ВОЗ ранее анонсировали, что обнаружили "важные улики". Они касаются роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции.

Напомним, власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

Так, эксперты приехали в Ухань три недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в страну из-за выявления антител к COVID-19.

Они вышли из карантина в конце января и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

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