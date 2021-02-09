Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов
Глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия на основе имеющейся эпидемиологической информации.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
Ваньнянь заявил, что новый коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Ухани до первых зарегистрированных случаев вспышки.
"Ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие - с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане", - сказал глава китайской экспертной мисси.
Кроме того, Питер Бен Эмбарек, руководитель программы Всемирной организации здравоохранения, отметил, что рынок в основном специализировался на продаже замороженной еды, в основном морской рыбы, но там продавали и одомашненных диких животных и другую фермерскую продукцию.
Он отметил, что позже группа экспертов предоставит детализированный отчет об итогах расследования.
Как писало РБК-Украина ранее, эксперты из группы ВОЗ ранее анонсировали, что обнаружили "важные улики". Они касаются роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции.
Напомним, власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.
Так, эксперты приехали в Ухань три недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в страну из-за выявления антител к COVID-19.
Они вышли из карантина в конце января и приступили к расследованию происхождения коронавируса.