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Как коронавирус впервые передался человеку: у ВОЗ есть четыре гипотезы

Новина українською → Женева, Вторник 09 февраля 2021 13:07
Как коронавирус впервые передался человеку: у ВОЗ есть четыре гипотезы Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятным.

Об этом сообщает Sky News.

Первая гипотеза - человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши. ВОЗ рекомендует дальнейшие исследования.

Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она потребует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты, "выступающие в качестве поверхности для передачи вируса человеку". Это также требует дальнейших исследований.

Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Напомним, ВОЗ сделала заявление о возможном происхождении коронавируса. По ее данным, СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев.

Также в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане.

Ранее в США обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

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