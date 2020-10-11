Водометы, гранаты и раненые: в Минске разгоняют акцию протеста

В Минске силовики жестко разгоняют акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяют светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.
Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
Использование водометов и светошумовых гранат уже подтвердили и в силовых органах. Водомет разгоняет протестующих на пересечении Победителей и Немиги.
Отметим, что в водомете подкрашенная в оранжевый цвет вода.
Также белорусские СМИ публикуют фотографии с пострадавшими в ходе столкновений с силовиками.
Фото: пострадавшие протестующие (Радио Свобода)
Напомним, сегодня в Минске возобновились акции протеста. Несколько тысяч людей вышли на улицы белорусской столицы, чтобы высказаться против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Силовики почти сразу начали задерживать митингующих.
РБК-Украина писало, что возле стелы "Минск - город герой" между протестующими и силовиками произошли столкновения, в ходе которых был применен газ и светошумовые гранаты. В милиции сначала не подтверждали применения спецсредств.