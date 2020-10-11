В Минске перед акцией протеста начались задержания
В воскресенье, 11 октября, в белорусской столице Минске должна пройти акция "Марш гордости". Перед ее началом в городе начали задерживать людей.
Об этом сообщает Tut.by.
Так, на проспекте Победителей силовики задержали четырех журналистов. Это представители изданий БелаПАН, "Новага Часу", ТАСС. Их везут в Октябрьский РУВД "для проверки документов".
Возле стелы в центре города правоохранители досматривают рюкзаки, после досмотра некоторых задерживают.
Также задержания проходят возле кинотеатра "Москва".
"К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Минске закрыты пять станций метро "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".
Напомним, ранее Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ Беларуси. Встреча продолжалась более четырех часов. Содержание разговора участники общим решение оставили в тайне.
Кроме того, в Минск с утра начали стягивать военную технику.