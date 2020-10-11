Водомети, гранати та поранені: у Мінську розганяють акцію протесту

У Мінську силовики жорстко розганяють акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосовують світлошумові гранати, водомети та грубу силу.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Використання водометів та світлошумових гранат вже підтвердили й у силових органах. Водомет розганяє протестувальників на перетині Переможців та Неміги.

Зазначимо, що у водометі підфарбована у помаранчевий колір вода.

Також білоруські ЗМІ публікують фотографії з постраждалими в ході сутичок з силовиками.

Фото: постраждалі протестувальники (Радіо Свобода)

Нагадаємо, сьогодні у Мінську поновилися акції протесту. Декілька тисяч людей вийшли на вулиці білоруської столиці, щоб висловитися проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Силовики майже відразу почали затримувати мітингувальників.

Також РБК-Україна писало, що біля стели "Мінськ - місто герой" між протестувальниками та силовиками сталися сутички, в ході яких було застосовано газ та світлошумові гранати. У міліції спочатку не підтверджували застосування спецзасобів.