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ФБР заявило об угрозе срыва инаугурации Байдена. Подозревают ультраправых

Новина українською → Вашингтон, Вторник 19 января 2021 10:46
ФБР заявило об угрозе срыва инаугурации Байдена. Подозревают ультраправых Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы округа Колумбия об угрозе срыва инаугурации Джо Байдена 20 января. По данным бюро, представители ультраправых движений в интернете обменивались картами потенциально уязвимых мест в Вашингтоне.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет ФБР.

Сообщается, что в ФБР допускают, что ультраправые могут планировать проникновение на инаугурацию Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии. Также внимание бюро привлекло то, что в интернете велся обмен картами уязвимых мест в Вашингтоне.

ФБР считает, что как одиночки, так и организованные группы, которые штурмовали Капитолий 20 января, могут прибыть на церемонию 20 января. В то же время конкретных свидетельств о наличии такого заговора пока не выявлено.

Тем не менее правоохранительные органы накануне инаугурации Байдена повысили меры безопасности. В частности, уже перекрыта часть города, которая прилегает к Белому дому и Конгрессу. Капитолийский холм оцеплен, для широкой общественности туда нет допуска.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии США перед инаугурацией Байдена пройдут дополнительную проверку по вопросам внутренней безопасности.

Также стало известно, что у Байдена хотят снова ввести запрет на поездки в страны ЕС для борьбы с пандемией.

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