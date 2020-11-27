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Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

Новина українською → Вашингтон, Пятница 27 ноября 2020 01:36
Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, Трамп добавил, что лично ему будет трудно признать свое поражение.

"Конечно, вы это и так знаете", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд.

Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.

Напомним, ранее Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.

В понедельник Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.

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