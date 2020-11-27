Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо вибіники проголосують за Байдена

Президент США Дональд Трамп пообіцяв залишити свою посаду, якщо колегія виборців проголосує за Байдена. При цьому він зазначив, що вибірники "зроблять помилку", якщо проголосують таким чином.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, Трамп додав, що особисто йому буде важко визнати свою поразку.

"Звичайно, ви це і так знаєте", - заявив Трамп у відповідь на відповідне питання.

Раніше стало відомо, що переможцем Байдена визнали ще два штати. У Неваді підсумки виборів затвердив Верховний суд.

Голова Пенсільванії Том Вулф особисто заявив, що за результатами виборів у штаті переміг Джо Байден. Результати поки не підвели Аризона, Вісконсин і Джорджія.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичної поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

У понеділок Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.