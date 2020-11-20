UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Тбилиси задержали напавшего на банк

Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция Грузии задержала мужчину, которых захватил заложников в Тбилиси. Правоохранители освободили всех заложников.

Об этом сообщает грузинское издание newsgeorgia.

Заложники были освобождены поэтапно в ходе переговоров с налетчиком. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также дежурят бригады скорой помощи.

Напомним, сегодня днем в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели. Злоумышленник взял в заложники девять человек, которые находились в помещении.

Позже в соцсетях распространили видеозаписи с нападавшим. Злоумышленник, который захватил заложников в Тбилиси, выдвинул ряд требований. В частности, он требовал запретить азартные игры.

Также РБК-Украина писало, что полиция начала освобождать заложников. Переговорщику удалось вывести из захваченного здания двух мужчин и женщину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Грузиябанкизахват заложниковТбилиси