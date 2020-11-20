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У Тбілісі затримали нападника на банк

Автор: Дмитро Левицький

Поліція Грузії затримала чоловіка, яких захопив заручників у Тбілісі. Правоохоронці звільнили всіх заручників.

Про це повідомляє грузинське видання newsgeorgia.

Заручники були звільнені поетапно в ході переговорів з нападником. Після цього поліція затримала й самого зловмисника.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, а також чергують бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Тбілісі невідомий чоловік захопив приміщення фінансової установи на проспекті Церетелі. Зловмисник взяв у заручники дев'ятьох осіб, які перебували у приміщенні.

Пізніше в соцмережах поширили відеозаписи з нападником. Зловмисник, який захопив заручників у Тбілісі, висунув ряд вимог. Зокрема, він вимагав заборонити азартні ігри.

Також РБК-Україна писало, що поліція почала звільняти заручників. Переговорнику вдалося вивести з захопленої будівлі двох чоловіків та жінку.

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