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Сторонники Трампа через Telegram призывают сорвать инаугурацию Байдена

Автор: Юлия Струк

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они делают это с помощью Telegram.

Об этом сообщают NBC News.

Указано, что в мессенджере они делятся информацией, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы.

По данным NBC News, они якобы призывают устроить вооруженный митинг в день инаугурации в Вашингтоне.

"Правые экстремисты - сторонники Трампа - используют зашифрованные каналы для координации срыва инаугурации Байдена", - отмечает телеканал.

Напомним, видеохостинг YouTube временно заморозил канал Трампа. Он не сможет публиковать новый контент из-за нарушения политики платформы.

Как писало РБК-Украина, ранее Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Затем ряд соцсетей также заблокировали действующего президента.

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