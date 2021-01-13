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Прихильники Трампа через Telegram закликають зірвати інавгурацію Байдена

Автор: Юлія Струк

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вони роблять це за допомогою Telegram.

Про це повідомляють NBC News.

Зазначено, що в месенджері вони діляться інформацією, як виготовити, заховати і застосувати саморобні пістолети і бомби.

За даними NBC News, вони нібито закликають влаштувати збройний мітинг у день інавгурації у Вашингтоні.

"Праві екстремісти - прихильники Трампа - використовують зашифровані канали для координації зриву інавгурації Байдена", - зазначає телеканал.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.

Як писало РБК-Україна, раніше Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі. У його публікаціях побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства". Потім ряд соцмереж також заблокували чинного президента.

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