США ввели санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Санкции были введены вечером 19 января.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

В санкционный список также внесли российскую компания "Рустанкер", а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра", которые ходят под российским флагом.

США расширили санкции против России в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

По данным российского "Газпрома", 94% спорного трубопровода уже завершено. До его завершения не хватает около 150 километров, из которых около 120 километров находятся в датских водах и около 30 километров - в немецких водах.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) одобрило строительство газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море в водах Германии. Российское судно "Фортуна", вышло из порта Висмар 14 января и находилось в Балтийском море у Ростока. После достижения позиции в датских водах перед самой прокладкой труб начнутся подготовительные работы и испытания.

Планировалось, что с 15 января российский трубоукладчик "Фортуна" возобновит строительство газопровода у берегов Дании, но Датское энергетическое агентство отозвало разрешение на работы.

Напомним, в команде избранного президента США Джо Байдена рассматривают возможность приостановки санкций против газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 отложила строительство "Северного потока-2" по техническим причинам. Ожидается, что работы возобновятся в конце января или начале февраля.