США введут санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"

Соединенных Штаты планируют ввести санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельцев. Санкции могут быть введены уже во вторник, 19 января.

Об этом сообщает Handelsblat.

По информации издания, США уже уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о введении санкций против "Фортуны".

Как отмечает издание, тем самым впервые Соединенные Штаты не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

По данным российского "Газпрома", 94% спорного трубопровода уже завершено. По-прежнему не хватает около 150 километров, из которых около 120 находятся в датских водах и около 30 километров - в немецких водах.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) одобрило строительство газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море в водах Германии. Российское судно "Фортуна", вышло из порта Висмар в четверг и находилось в Балтийском море у Ростока. После достижения позиции в датских водах перед самой прокладкой труб начнутся подготовительные работы и испытания.

Напомним, в команде избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривают возможность приостановки санкций против газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 отложила строительство "Северного потока-2" по техническим причинам. Ожидается, что работы возобновятся в конце января или начале февраля.

Также стало известно, что первую ветку "Северного потока-2" планируют достроить в июне.

Отметим, против этого газопровода активно выступает Украина, поскольку запуск еще одного маршрута поставок российского газа в Европу может сказаться на украинском транзите.