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В США разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19

Новина українською → США, Суббота 12 декабря 2020 05:09
В США разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19 Фото: вакцина (pexels)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп в обращении к американцам объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

Его видеообращение опубликовано в Twitter.

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%.

"У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из величайших научных достижений в истории. Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer", - сказал Трамп.

По его словам, поставки вакцины во все штаты страны уже начались. Одобрить запрос Pfizer и BioNTech на экстренное использование в США их вакцины ранее рекомендовала консультативная группа FDA.

Сроки окончания рассмотрения заявки были перенесены с субботы на вечер пятницы, после того как Белый дом пригрозил главе FDA увольнением.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.

Как писало РБК-Украина, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

Ранее Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от коронавируса в Украине. Он добавил, что все вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.

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