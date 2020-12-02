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Британия первой в мире одобрила вакцину против COVID-19 от Pfizer и BioNTech

Новина українською → Великобритания, Среда 02 декабря 2020 09:56
Британия первой в мире одобрила вакцину против COVID-19 от Pfizer и BioNTech Фото: вакцина против COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Эта вакцина показала, что эффективна в предотвращении коронавируса на 95%.

Об этом сообщает ВВС.

Сделать вакцинацию данным препаратом можно будет в Британии уже со следующей неделе. При этом вакцинация граждан из группы риска может начаться уже в ближайшие дни.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer и BioNTech. Этого количества хватит для вакцинации 20 миллионов человек.

Первые дозы вакцины прибудут в Британию в ближайшие дни. Первая партия будет насчитывать 10 млн доз.

Вакцина компании Pfizer и BioNTech станет самой быстрой - она прошла все этапы исследования всего за 10 месяцев.

Напомним, вчера компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19.

Также сообщалось, что управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech уже 10 декабря. В случае утверждения применение вакцины может начаться уже на следующий день.

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Британия первой в мире одобрила вакцину против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
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