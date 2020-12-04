Требует изучения: Pfizer о возможности вакцинированных людей передавать коронавирус
Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.
Об этом говорится в материале телеканала NBC.
Журналист телеканала спросил Бурла, может ли он передавать коронавирус другим людям после того, как вакцинируется от COVID-19.
"Я думаю, это тот вопрос, который еще предстоит изучить. Мы сейчас не уверены в этом", - ответил руководитель Pfizer.
Напомним, компании Pfizer и BioNTech совместно разработали вакцину от коронавируса. Исследования компаний показали, что их вакцина эффективна в 95% случаев коронавируса.
Как писало РБК-Украина, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания. Также ожидается, что в начале декабря эту вакцину разрешат применять в США.
Кроме того, вчера британский телеканал Sky News заявил о прибытии первых доз вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech на территорию Соединенного Королевства.