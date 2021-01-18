Украина пригласит Байдена на 30-летие Независимости

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина будет приглашать мировых лидеров на празднование 30-летия Независимости. Среди них приглашение получит избранный президент США Джо Байден.

Об этом Игорь Жовква рассказал в интервью ТСН.ua.

"Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит "Крымской платформы" (23 августа - ред.). И, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, включая президента США", - сказал Жовква на вопрос, пригласят ли Байдена в Украину.

Он также добавил, что визит президента Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.

Кроме того, Жовква заверил, что вопрос визита президента Украины Владимира Зеленского в США было и остается на повестке дня.

"Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами после инаугурации Джо Байдена. Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности.