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США могут сегодня ввести санкции против РФ по делу Навального, - Reuters

Автор: Даша Харченко

Во вторник, 2 марта, США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального. Рассматривается возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, США введут санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами.

Один из них был подписан после аннексии Крыма Россией в 2014 году и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Ранее РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с ситуацией Алексея Навального на этой неделе. Американские санкции будут синхронизированы с европейскими. Эти санкции станут первыми мерами в отношении России, которые будут введены при Байдене. Ожидается, что они зададут тон политике Вашингтона в отношении Москвы.

Напомним, что Европейский союз 2 марта представит новые санкции против России из-за Навального.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальныйСанкции
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