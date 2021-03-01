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Администрация Байдена введет новые санкции против России на этой неделе, - CNN

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 01 марта 2021 18:23
Администрация Байдена введет новые санкции против России на этой неделе, - CNN Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального на этой неделе. Американские санкции будут синхронизированы с европейскими.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в администрации.

Сообщается, что введение санкций будет проходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и сроки уточнят официальные лица США и ЕС в ближайшие дни.

Эти санкции станут первыми мерами в отношении России, которые будут введены при Байдене. Ожидается, что они зададут тон политике Вашингтона в отношении Москвы.

По словам источников, администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками при соблюдении этих санкций. Кроме того, в ближайшие недели есть планы по решению более широкого круга проблем, с которыми столкнется Россия.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз завтра представит новые санкции против России из-за Навального.

Также на прошлой неделе Украина передала ЕС новые списки для введения санкций против России.

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