Спецслужбы Беларуси обсуждали убийство Шеремета

Секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Аудиозаписи датированы 2012 годом.

Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на аудио запись, предоставленную бывшим сотрудником Алмаза Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования.

На записи на тот момент глава КГБ Беларуси Юрий Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками спецотряда "Алмаз" варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию.

Сообщается, что "президент ждет этих четких мероприятий", а методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными - стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи". Речь шла об убийстве Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.

В аудио также упоминается журналист Павел Шеремет.

"Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу... ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, это не так воздействует на сознание людей", - говорил на записи человек с голосом, очень похожим на голос экс-главы КГБ.

Отметим, журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.

Ранее сообщалось, что суд отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.