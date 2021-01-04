Білоруські спецслужби обговорювали вбивство Шеремета

Секретні служби Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка обговорювали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета. Записи датовані 2012 роком.

Про це повідомляє EUObserver з посиланням на аудіо запис, наданий колишнім співробітником Алмазу Ігорем Макаром владі ЄС для проведення розслідування.

На записи на той момент глава КДБ Білорусі Юрій Зайцев обговорює з двома співробітниками спецзагону "Алмаз" варіанти усунення колишніх співробітників спецслужб Білорусі, стали опонентами режиму Лукашенка і виїхали в Німеччину.

Повідомляється, що "президент чекає цих чітких заходів", а методи "втопити, розстріляти" визнані неактуальними - стоїть завдання "спровокувати природний вибух, пожежу, вбивство і всі інші речі". Мова йшла про вбивство Олега Алкаєва, Володимира Бороданя і В'ячеслава Дудкіна.

В аудіо також згадується журналіст Павло Шеремет.

"Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цю щура... ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було натуральним чином, це не так впливає на свідомість людей", - говорив на записі людина з голосом, дуже схожим на голос екс-глави КДБ.

Зазначимо, журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугар і Юлію Кузьменко.

Раніше повідомлялося, що суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про допит діючих і колишніх високопоставлених чиновників у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ і колишнього генпрокурора.