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Суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова по делу Шеремета

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 17:41
Суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова по делу Шеремета Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд города Киева отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб на сегодняшнем судебном заседании.

Сторона защиты объясняла, что Владимира Зеленского, Арсена Авакова и Руслана Рябошапку необходимо допросить об обстоятельствах, о которых они узнали в этом деле.

"Эти лица не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в данном уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании статьи 65 УПК", - подчеркнула судья.

В то же время относительно допроса других должностных лиц, среди которых сотрудники полиции, являющиеся следователями или понятыми, принимающими участие в тех или иных действиях, суд будет определяться после исследования материалов дела.

Отметим, сторона защиты просила допросить Зеленского и Авакова после того, как они публично продемонстрировали детальную осведомленность о деле Шеремета. Однако согласно законодательству, ни Зеленский, ни Аваков не имеют доступа к материалам дела.

Кроме того, Зеленский отмечал, что Аваков должен завершить дело Шеремета.

Добавим, в материале РБК-Украина "Дело Шеремета: что известно через четыре года после убийства", вы можете больше узнать об этом деле и расследовании убийства журналиста.

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