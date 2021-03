SpaceX сегодня запустит ракету с интернет-спутниками: где можно посмотреть

Сегодня планируют запуск ракеты Falcon 9, чья первая многоразовая ступень отправится в шестой полет. Место старта - площадка SLC-40 на мысе Канаверал.

Отработавшая ступень B1060 (ее высота - свыше 40 м) примерно через 8,5 минут после старта должна, по плану, мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 615 км от места старта. Это покажут в прямой трансляции.

Посмотреть трансляцию можно будет сдесь:

На орбиту выведут традиционную партию из 60 интернет-спутников проекта Starlink - уже 22-ю.