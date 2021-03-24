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SpaceX сегодня запустит ракету с интернет-спутниками: где можно посмотреть

Автор: Анастасия Рокитна

Американская компания SpaceX планирует сегодня вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Запуск планируется в 10:28.

Об этом сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Сегодня планируют запуск ракеты Falcon 9, чья первая многоразовая ступень отправится в шестой полет. Место старта - площадка SLC-40 на мысе Канаверал.

Отработавшая ступень B1060 (ее высота - свыше 40 м) примерно через 8,5 минут после старта должна, по плану, мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 615 км от места старта. Это покажут в прямой трансляции.

Посмотреть трансляцию можно будет сдесь:

На орбиту выведут традиционную партию из 60 интернет-спутников проекта Starlink - уже 22-ю.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Так заявил Илон Маск.

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.

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