В Совбезе ООН отвергли попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО

Позиция России, которая пыталась провести на уровне ООН обсуждения по имплементации Минских соглашений, является обманчивой. Россия не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии.

РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем Украины.

Заявление Британии, США и Эстонии появилось в ответ на попытки Москвы провести 2 декабря интерактивное заседание СБ ООН по формуле Арріа, куда были приглашены, в том числе представители оккупационной власти непризнанных "ЛДНР", контролируемых Москвой. Эта попытка использования площадке ООН была сорвана - западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.

Как подчеркивается в заявлении Великобритании, США и Эстонии, "эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".

В связи с этим западные страны напомнили, что РФ инициировала и продолжает разжигать конфликт.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

Кроме этого представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация хочет снизить роль "нормандской четверки" в урегулировании на Донбассе.