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Россия хочет снизить роль "нормандской четверки", - Гармаш

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 14:55
Россия хочет снизить роль "нормандской четверки", - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация хочет снизить роль "нормандской четверки" в урегулировании на Донбассе, предоставив субъектность боевикам. По этой причине она не подает Трехсторонней контактной группе свой вариант плана совместных действий.

Об этом в эфире espreso.tv заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, Россия должна предоставить свой план, чтобы ТКГ не обсуждала только украинский. Финальный план совместных действий должен стать компромиссом планов России и Украины.

Он также отметил, что Москва поддержала план боевиков, поскольку не хочет брать на себя ответственность.

"То есть, Россия хочет субъективировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль "нормандской четверки", - отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что сегодня позиция Германии, Франции и Украины фактически солидарна, а министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Берлин и Париж в измене.

"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции", - добавил Гармаш.

Напомним, ранее глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что переговоры о мирном плане не продвигаются, а сторонам нужно проявить готовность к компромиссам.

Также сообщалось, что Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе.

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