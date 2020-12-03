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В Совбезе ООН отвергли попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО

Новина українською → Нью-Йорк, Четверг 03 декабря 2020 04:59
В Совбезе ООН отвергли попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)
Автор: Артур Родивилов

Позиция России, которая пыталась провести на уровне ООН обсуждения по имплементации Минских соглашений, является обманчивой. Россия не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии.

РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем Украины.

Заявление Британии, США и Эстонии появилось в ответ на попытки Москвы провести 2 декабря интерактивное заседание СБ ООН по формуле Арріа, куда были приглашены, в том числе представители оккупационной власти непризнанных "ЛДНР", контролируемых Москвой. Эта попытка использования площадке ООН была сорвана - западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.

Как подчеркивается в заявлении Великобритании, США и Эстонии, "эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".

В связи с этим западные страны напомнили, что РФ инициировала и продолжает разжигать конфликт.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

Кроме этого представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация хочет снизить роль "нормандской четверки" в урегулировании на Донбассе.

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