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В Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 03 грудня 2020 04:59
В Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО Фото: Сергій Кислиця (UN Photo/Manuel Elias)
Автор: Артур Родивилов

Позиція Росії, яка намагалася провести на рівні ООН обговорення щодо імплементації Мінських угод, є оманливою. Росія не може бути посередником, оскільки вона ініціювала і підтримує конфлікт на сході України.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, про це йдеться у спільній заяві Великобританії, США та Естонії.

РФ є активним учасником підготовки, оснащення та управління збройними формуваннями в районах, які не знаходяться під контролем України.

Заява Британії, США та Естонії з'явилося у відповідь на спроби Москви провести 2 грудня інтерактивне засідання РБ ООН за формулою Арріа, куди були запрошені, в тому числі представники окупаційної влади невизнаних "ЛДНР", контрольованих Москвою. Ця спроба використання майданчику ООН була зірвана - західні країни відмовилися від участі у російської ініціативи, а ООН навіть не транслювала подія на офіційних ресурсах.

Як підкреслюється в заяві Великобританії, США та Естонії, "ця зустріч була відкритою спробою подати помилковий і оманливий наратив про конфлікт на сході України".

У зв'язку з цим західні країни нагадали, що РФ ініціювала і продовжує розпалювати конфлікт.

Нагадаємо, раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія не хоче прогресу в переговорах з Донбасу.

Крім цього представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Російська Федерація хоче знизити роль "нормандської четвірки" врегулювання на Донбасі.

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