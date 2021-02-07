UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Из-за снегопада в Германии возник транспортный хаос, граждан просят оставаться дома

Автор: Юлия Струк

Из-за снегопада в Германии возник транспортный хаос. Мощные снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в стране.

Об этом сообщает пресс-служба концерна Deutsche Bahn.

Популярные новости
В Кремле готовы жестче действовать против акций в поддержку Навального, - Reuters 04 февраля 2021
Боррель на встрече с Лавровым призвал освободить Навального 05 февраля 2021
Южная Корея одобрила собственное лекарство от COVID-19 05 февраля 2021
Суд над Навальным: на заседание приехали дипломаты из Франции и Британии 05 февраля 2021
Германия может расширить санкции против России из-за приговора Навальному 05 февраля 2021
Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом на следующей неделе 05 февраля 2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg 06 февраля 2021
Германия допускает "отключение" "Северного потока-2" при сокращении транзита через Украину 05 февраля 2021
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи 06 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021

Приостановлено сообщение с Нидерландами.

"Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда ICE между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом", - информируют в компании.

Указано, что циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по целому ряду маршрутов внутри Германии - Гамбург - Киль, Гамбург - Любек, Гамбург - Дортмунд/Кельн, Берлин - Франкфурт-на-Майне, Берлин, Ганновер - Дортмунд/Кельн, Берлин - Лейпциг - Эрфурт, Ганновер - Бремен.

При этом снегопады сопровождаются сильными ветрами - до 80 км/ч.

Отметим, что для движения закрыты и многие автобаны. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия за вечер субботы и минувшую ночь было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий.

А в городе Хаген под тяжестью снежных масс обрушилась крыша цирковой палатки. Никто не пострадал.

Издание DW также сообщает, что по данным немецких метеорологов, снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля. Местами снежный покров составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра.

Кроме того, в отдельных городах и регионах власти и правоохранители призвали граждан оставаться дома.

Напомним, в воскресенье в Нидерландах отменили многие рейсы из-за снегопада. Также приостановлена работа железной дороги.

Как писало РБК-Украина, 8 февраля в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде. Украинцев просят не выходить из дому без особой надобности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманиятранспортСнегопад
Читайте также
Снегопад в Нидерландах: отменили десятки авиарейсов и остановили поезда
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома
Прогноз погоды