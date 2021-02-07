Через снігопад у Німеччині виник транспортний хаос, громадян просять залишатися вдома

Призупинене сполучення з Нідерландами.

"Міжміське сполучення між Німеччиною та Нідерландами поки призупинене. Не ходять потяги ICE між Франкфуртом-на-Майні і Амстердамом, а також між Берліном і Амстердамом", - інформують у компанії.

Зазначено, що циклон торкнувся насамперед північних регіонів країни. Не курсують також поїзди з цілої низки маршрутів всередині Німеччини - Гамбург - Кіль, Гамбург - Любек, Гамбург - Дортмунд/Кельн, Берлін - Франкфурт-на-Майні, Берлін, Ганновер - Дортмунд/Кельн, Берлін - Лейпциг - Ерфурт, Ганновер - Бремен.

При цьому снігопади супроводжуються сильними вітрами - до 80 км/год.

Відзначимо, що для руху закриті й багато автобанів. Тільки в землі Північний Рейн - Вестфалія за вечір суботи й минулу ніч було зареєстровано понад 200 дорожньо-транспортних пригод.

А в місті Хаген під вагою снігових мас обвалився дах цирковий намети. Ніхто не постраждав.

Видання DW також повідомляє, що за даними німецьких метеорологів, снігопади і крижані дощі триватимуть до 8 лютого. Місцями сніговий покрив складе від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра.

Крім того, в окремих містах і регіонах влади й правоохоронці закликали громадян залишатися вдома.