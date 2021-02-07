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Через снігопад у Німеччині виник транспортний хаос, громадян просять залишатися вдома

Автор: Юлія Струк

Через снігопад у Німеччині виник транспортний хаос. Потужні снігопади і крижаний дощ паралізували залізничний рух у країні.

Про це повідомляє прес-служба концерну Deutsche Bahn.

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Призупинене сполучення з Нідерландами.

"Міжміське сполучення між Німеччиною та Нідерландами поки призупинене. Не ходять потяги ICE між Франкфуртом-на-Майні і Амстердамом, а також між Берліном і Амстердамом", - інформують у компанії.

Зазначено, що циклон торкнувся насамперед північних регіонів країни. Не курсують також поїзди з цілої низки маршрутів всередині Німеччини - Гамбург - Кіль, Гамбург - Любек, Гамбург - Дортмунд/Кельн, Берлін - Франкфурт-на-Майні, Берлін, Ганновер - Дортмунд/Кельн, Берлін - Лейпциг - Ерфурт, Ганновер - Бремен.

При цьому снігопади супроводжуються сильними вітрами - до 80 км/год.

Відзначимо, що для руху закриті й багато автобанів. Тільки в землі Північний Рейн - Вестфалія за вечір суботи й минулу ніч було зареєстровано понад 200 дорожньо-транспортних пригод.

А в місті Хаген під вагою снігових мас обвалився дах цирковий намети. Ніхто не постраждав.

Видання DW також повідомляє, що за даними німецьких метеорологів, снігопади і крижані дощі триватимуть до 8 лютого. Місцями сніговий покрив складе від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра.

Крім того, в окремих містах і регіонах влади й правоохоронці закликали громадян залишатися вдома.

Нагадаємо, у неділю в Нідерландах скасували багато рейсів через снігопад. Також призупинено роботу залізниці.

Як писало РБК-Україна, 8 лютого в Україні прогнозують складні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини й ожеледі. Українців просять не виходити з дому без особливої потреби.

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