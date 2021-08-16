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Ситуация в Афганистане: три человека погибли, упав с улетающего самолета

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Кабуле обострилась, люди пытаются покинуть страну, штурмуя самолеты. Один полный самолет взлетел, однако из него начали падать пассажири на лету.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Asvaka News Agency.

По данным издания, три человека упали на крыши домов местных жителей. Один из жителей района, куда упали люди, подтвердил это и добавил, что падение произвело"громкий и ужасающий звук". Они погибли.

Как пишет Asvaka News Agency, упавшие люди пытались улететь из Кабула, зацепившись за шасси грузового самолета C-17.

Отметим, в аэропорту Кабула утром 16 августа началась давка из-за желающих покинуть страну после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан". Они пытались попасть на улетающие из страны самолеты.

Напомним, в Афганистане люди выпадают из самолета на лету.

РБК-Украина писало, что в Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты.

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Афганистан