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Германия допускает "отключение" "Северного потока-2" при сокращении транзита через Украину

Новина українською → Берлин, Пятница 05 февраля 2021 21:20
Германия допускает "отключение" "Северного потока-2" при сокращении транзита через Украину Фото: строительство "Северного потока-2" в Германии (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

Известно, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства "Северного потока-2". И на их настроение не повлияла смена президента в Соединенных Штатах Америки.

В то же время, вместо варианта остановки строительства обсуждается возможность снабжения трубопровода механизмом остановки его эксплуатации. Он может включаться в случае, если Россия заявит о планах сократить поставки через украинскую газотранспортную систему.

Ранее глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель, вновь высказался о "Северном потоке-2". Он не считает ситуацию с Алексеем Навальным основанием для отказа от газопровода.

Также глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

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