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Сенату США передали резолюцию об импичменте Трампа

Новина українською → Вашингтон, Вторник 26 января 2021 03:31
Сенату США передали резолюцию об импичменте Трампа Фото: Дональд Трамп (whitehouse gov)
Автор: Артур Родивилов

Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Процесс начнется 8 февраля.

Об этом сообщает CNN.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту импичмент.

За проголосовали 232 человека, против - 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

Напомним, ранее Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. О нем известно, что он работал в Министерстве юстиции США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

Также стало известно, что в Конгресс США внесли представление об импичменте нового президента Джо Байдена. Республиканка Марджори Грин обвинила его в злоупотреблении властью, когда он занимал пост вице-президента США.

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