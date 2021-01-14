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Трампу могут запретить вновь баллотироваться в президенты в случае импичмента

Новина українською → Вашингтон, Четверг 14 января 2021 09:36
Трампу могут запретить вновь баллотироваться в президенты в случае импичмента Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Сенат Конгресса США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Дональду Трампу вновь баллотироваться на пост президента. Для этого Сенат должен поддержать импичмент Трампу.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает CNN.

По его словам, судебный процесс в Сенате может начаться немедленно в случае одобрения лидера республиканцев в верхней палате Конгресса США Митча Макконнелла.

"В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова", - заявил Шумер.

Напомним, вчера Палата представителей проголосовала за отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Далее вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

При этом Макконнелл уже заявил, что Сенат не будет проводить экстренное заседание по рассмотрению импичмента Трампу. До 19 января Сенат находится в отпуске.

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