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Импичмент: Трамп нанял адвоката для своей защиты

Новина українською → США, Пятница 22 января 2021 06:16
Импичмент: Трамп нанял адвоката для своей защиты Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Бывший президент США Дональд Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. Бауэрс представлял бывших губернаторов-республиканцев в Южной Каролине.

Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Хотя Бауэрс относительно неизвестен на национальной сцене, он также работал в Министерстве юстиции США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

По словам источника, его рекомендовал сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины, союзник Трампа.

Бауэрс не ответил на запросы о комментариях.

Напомним, лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл предлагает лидеру большинства Чаку Шумеру отложить начало процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа до февраля. Это даст менеджерам по импичменту и защите Трампа время на подготовку.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проконсультировалась с сенаторами-демократами о готовности Сената начать рассматривать вопрос импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Ожидается, что статьи с обвинениями Трампа передадут в Сенат уже завтра.

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