Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется
Сенат США проголосовал за допрос свидетелей в рамках слушаний по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Из-за этого процесс теперь затянется.
Об этом сообщает Reuters.
За решение проголосовали 55 сенаторов, а против - 45.
Изначально ожидалось, что Сенат может провести окончательное голосование по обвинению Трампа сегодня, 13 февраля. Но теперь это голосование вряд ли состоится в субботу.
Известно, что команда обвинителей хочет вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер.
Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосует за оправдание 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Его позиция может повлиять на голосование других сенаторов-республиканцев.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.