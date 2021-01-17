Самолет с Навальным приземлился в РФ, но не там, где его ждали

Самолет авиакомпании "Победа", в котором летел российский политик Алексей Навальный, приземлился в аэропорту "Шереметьево". Хотя изначально должен был сесть во "Внуково".

Об этом свидетельствуют данные Flight Radar 24.

Рейс Берлин - Москва приземлился примерно в 19:10 по киевскому времени.

Незадолго до посадки самолета стало известно, что аэропорт в московском "Внуково" перестал принимать рейсы. Из-за этого было решено, что борт из Берлина сядет в другом столичном аэропорту "Шереметьево".

После приземления в аэропорту "Шереметьево" все пассажиры, в том числе и Навальный с супругой, сидели в самолете около получаса, после чего всех пассажиров начали выпускать. Самолет прибыл в терминал D.

Что предшествовало

Навальный 13 января заявил о намерении вернуться в Россию 17 января. Как ожидалось, он должен был прилететь в московский аэропорт "Внуково" в 18:20 по Киеву.

С самого утра 17 января в аэропорт "Внуково" приехали правоохранители, ОМОН, а ближе к вечеру начались задержания.

Самолет с Навальным, прокружив над Москвой около получаса, сменил траекторию и направился в "Шереметьево".

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Внуково" полиция продолжила задержания накауне прилета политика Алексея Навального. Задержали ряд его соратников и, вероятно, брата Олега Навального.

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию сегодня, 17 января. Несколько месяцев он находился в Германии, проходя курс лечения после отравления.

Так, ранее стало известно, что Навального задержат после возвращения в РФ.