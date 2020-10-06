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Тихановская не уверена, что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 11:52
Тихановская не уверена, что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не уверена, что президент России Владимир Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий 2014 года. При этом она считает, что в войне нет никакой нужды.

Об этом передает пресс-служба Тихановской.

Она считает, что в 21-м веке проще сесть и поговорить, чем начинать войну.

"Я не могу быть уверена ни в чем в данном случае. Однако я призываю к диалогу", - сказала Тихановская.

Также она добавила, что протесты, которые продолжаются в Беларуси не контролируются ни из России, ни из Европы.

"Причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ. Не хочет слышать его волю. Если Лукашенко и правда хочет знать, кого обвинять, ему стоит посмотреть в зеркало", - заявила Тихановская.

Ранее РБК-Украина писало, что Тихановская хочет встретиться с Путиным, чтобы выяснить, почему он поддерживает Лукашенко.

До этого белорусская оппозиционерка поддержала идею привлечения Владимира Путина к переговорам относительно ситуации в Беларуси. Она ожидает, что такие переговоры могли бы проходить при посредничестве Франции и Германии.

Также сообщалось, что Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против Беларуси.

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