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Путин не планирует никаких контактов с Тихановской

Новина українською → Москва, Среда 07 октября 2020 13:36
Путин не планирует никаких контактов с Тихановской Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявли, что контакты президента России Владимира Путина с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не планируются. В РФ считают, что она не участвует в жизни Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что Тихановская пребывает на территории Евросоюза, встречается с различными главами государств и правительств, которые не признают действующего главу Беларуси. Песков считает, что "там совершенно другая ситуация".

"Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется", - сказал Песков.

Напомним, Тихановская не уверена, что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий.

До этого белорусская оппозиционерка поддержала идею привлечения Владимира Путина к переговорам относительно ситуации в Беларуси.

Также Тихановская сообщала, что Беларусь и Россия являются дружественными народами и назвала Путина мудрым руководителем.

РБК-Украина писало, что Тихановская приступила к формированию теневого правительства.

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