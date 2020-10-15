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Израиль возобновляет международное авиасообщение

Новина українською → Иерусалим, Четверг 15 октября 2020 09:05
Израиль возобновляет международное авиасообщение Фото: самолет (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения. Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в полночь с 15 на 16 октября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Завтра возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir.

На следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".

Израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".

Напомним, израильский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса принял решение продлить до 18 октября срок действия режима карантина.

Также в Израиле представили план выхода из жесткого локдауну.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что общенациональный "локдаун" может продлиться дольше запланированного.

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