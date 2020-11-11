ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для избежения коллапса: Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху

Новина українською → Нагорный Карабах, Среда 11 ноября 2020 08:53
Для избежения коллапса: Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. Соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла не удержать.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Զրույց քաղաքացու հետ. իմ ամենամեծ մեղքը։

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Tuesday, November 10, 2020

По его словам, могли пасть крупные города.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - отметил он.

По его словам, Генштаб докладывал о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию.

Ранее Пашинян объяснил соглашение о перемирии тем, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

Он также заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Армения Азербайджан Никол Пашинян
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду