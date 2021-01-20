Байден - новый президент США: что дальше

В среду, 20 января, Джо Байден официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Какими будут его первые шаги на посту президента - в материале РБК-Украина.

Подписания первых указов

Ожидается, что в первые часы своего президентства Байден выдаст 17 указов, направленных на разрушение наследия его предшественника - Дональда Трампа. Его указы будут касаться пандемии коронавируса, климата и вопросов иммигрантов.

В частности, Байден отменит запрет на въезд в США из мусульманских стран, остановит строительство стены на границе с Мексикой, вернет США во Всемирную организацию здравоохранения и присоединит Америку к Парижскому климатическому соглашению. Также 46-й президент планирует запустить инициативу "100 дней в масках" и создать должность ответственного за борьбу с коронавирусом.

Кроме того, планируется заморозка спорного нефтепровода Keystone XL и пересмотр более 100 решений, требование от госчиновников подписывать декларацию с обещанием не действовать в собственных интересах и еще ряд указов о помощи иммигрантам и борьбе с дискриминацией.

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Мир поздравляет нового президента США

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Байдена с вхождением на пост 46-го президента США. Украинский лидер пригласил Байдена посетить Украину.

Также нового президента США поздравили премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, гендиректор ВОЗ Тедрос Габреисус, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президент Совета Европы Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и еще много мировых лидеров.

"С нетерпением жду возможности работать с ним и с его новой администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами и работая над нашими общими приоритетами", - заявил сегодня британский премьер.

Что будет делать первая женщина вице-президент США

В первый день на посту вице-президента США Камала Харрис приведет к присяге трех сенаторов: Алекса Падилья, который заменит ее в кресле сенатора и Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа, которые победили в Джорджии.

После этого количество представителей демократов и республиканцев в Сенате сравнится, но голос Камалы Харрис даст большинство Демократической партии.

Фото: Камала Харрис (GettyImages)

Первый брифинг после инаугурации

Около 19:00 по местному времени (2:00 ночи 21 января по Киеву) в Белом доме состоится первый брифинг пресс-секретаря 46-го президента Дженнифер Псаки. Пресс-конференция Псаки будет транслироваться в прямом эфире.

Напомним, после своей инаугурации Байден выступил с речью. РБК-Украина собрало основные заявления нового президента США.