ЕС согласовал введение санкций против Лукашенко

В Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы Министерств иностранных дел стран ЕС.

Об этом сообщает AFP.

Официальное решение еще не опубликовано.

Отметим, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас перед встречей с европейскими коллегами выступил за внесение Лукашенко в список санкций ЕС.

"Я предложил проложить путь к новому пакету санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке", - заявил он.

Напомним, ЕС ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.

В связи с этим, Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Кроме того, Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с Европейским Союзом, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусской власти.

Также РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.