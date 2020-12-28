Помощь Украине и противодействие влиянию РФ: что включает бюджет США на 2021 год

Бюджет США на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября) предусматривает 290 млн долларов на противодействие влиянию России, а также помощь Украине на 250 млн долларов. На противодействие Китаю будет направлено 300 млн.

Закон утвержден Конгрессом США, сегодня его подписал президент Дональд Трамп.

Деньги предлагается выделить на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире.

Кроме того, в бюджете прописывается запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать стратегическим целям РФ, и угрожает интересам нацбезопасности США. Также Вашингтон выделяет деньги на поддержку программ по развитию демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Продлевается запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над оккупированным украинским Крымом.

При этом 20 млн долларов будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе, в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом.

Конгресс также ограничил для Минторга, Минюста и NASA возможность приобретения в России, Китае, КНДР и Иране различного рода информационных систем в связи с риском кибершпионажа и киберугрозами.

Директор ЦРУ в течение 100 дней должен предоставить Конгрессу доклад о коррупции и коррупционной деятельности крупных бизнесменов из России, а также стран Восточной Европы, которые, в частности, поддерживают российское правительство.

Военная помощь Украине в 250 млн долларов предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которая пойдет на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. При этом она отметила, что Украине необходимо продолжать реформы в сфере обороны.