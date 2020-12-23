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США в ближайшие недели введут новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Новина українською → Вашингтон, Среда 23 декабря 2020 20:50
США в ближайшие недели введут новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода.

Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на трех осведомленных высокопоставленных собеседников.

По словам источников агентства, администрация президента Дональда Трампа перед своим уходом готовит новый раунд санкций, которые будут шире предыдущих.

У Трампа, как говорят собеседники Reuters, считают, что эти санкции смогут нанести "смертельный удар" российскому проекту.

Напомним, в начале декабря Россия возобновила строительство "Северного потока-2", которое было остановлено из-за американских санкций. Иностранная компания, которая прокладывала трубопровод, из-за санкций отказалась продолжать работу.

После этого в Государственном департаменте США пообещали ввести новые санкции против газопровода. В Вашингтоне хотят с помощью санкций остановить реализацию российского проекта.

Кроме того, в Кремле санкции против "Северного потока-2" назвали элементом гибридной войны и подчеркнули, что Россия не отказывается от планов его достроить.

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