Глава Минздрава Польши заявил о третьей волне коронавируса в стране

Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако, пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

"Абсолютно точно у нас уже третья волна. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой "британской мутации".

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.

Отметим, всего в Польше обнаружили 1,5 млн случаев коронавируса, из них за минувшие сутки заразились 8 777 человек. Кроме того, за все время в стране зафиксировали 241 летальный случай.