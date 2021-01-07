Отстранение или импичмент: спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа

Президента США Дональда Трампа нужно отстранять от должности. Если это не будет сделано, Конгресс может заняться импичментом президенту.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, сообщает CNN.

Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате, который призвал вице-президента сместить Трампа, немедленно 25-ю поправку. Если вице-президент и Кабинет министров не предпримут никаких действий, Конгресс может приступить к импичменту, что является подавляющим настроением фракции демократов и американского народа", - сказала она на пресс-конференции.

Напомним, ряд представителей Демократической партии в Палате представителей и Сенате высказались за применение 25-й поправки к Конституции. Она предусматривает признание действующего президента неспособным находиться в должности и его полномочия временно переходят к вице-президенту, которым является Майк Пенс.

В то же время, избранный президент США Джо Байден не собирается присоединяться к призывам однопартийцев.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что мирно передаст власть своему преемнику Джо Байдену. При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования.