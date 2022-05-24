Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Украина вернется к переговорам с агрессором после освобождения захваченных территорий. Президент Владимир Зеленский озвучил данную позицию в интервью японскому ТВ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Глава государства заявил, что победой для украинцев будет возвращение оккупированных территорий. Зеленский отметил украинскую принадлежность Крыма и Донбасса, но сейчас видит главную задачу в освобождении захваченных за 3 месяца районов.
"Боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля. А потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и о возвращении наших территорий", – заявил он.
Ранее президент Зеленский объявил о готовности вести переговоры по прекращению войны с РФ. Единственным возможным собеседником по этому вопросу он назвал Владимира Путина.
К слову, президент Польши Дуда исключил успех давления Запада на Киев ради уступок РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.