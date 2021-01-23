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Байден намерен пересмотреть соглашения Трампа с талибами

Новина українською → Суббота 23 января 2021 01:04
Байден намерен пересмотреть соглашения Трампа с талибами Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Заявление относительно пересмотра мирного соглашения сделал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Он сказал это в ходе разговора с советником президента Афганистана Хамдуллой Мохибом.

"США проведут оценку, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами, сокращению насилия в Афганистане и участию в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами", - говоритса в заявлении.

Также Салливан подчеркнул, что США поддержат мирный процесс в стремлении добиться "прочного и справедливого политического урегулирования и постоянного прекращения огня".

Ранее США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана. В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

РБК-Украина писало, что США заявили о выводе войск из Афганистана. На территории страны останутся 2,5 тысячи американских военных.

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